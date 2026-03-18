Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:1).

По сумме двух встреч «сливочные» (3:0 и 2:1) обыграли «горожан» и пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Они начали игру именно так, как мы ожидали: с мощного прессинга. В первой части матча нам не хватало терпения при работе с мячом, но после пенальти все изменилось.

Наверное, мы подсознательно (сбавили обороты во втором тайме), но в перерыве мы обсуждали, что нужно воспользоваться тем, что у нас на одного футболиста больше. И у нас были моменты, чтобы забить второй гол раньше. Мы очень довольны победой.

Главное — мы учимся тому, как выигрывать каждый матч. Гвардиола поздравил меня, а я пожелал ему удачи перед воскресным финалом.

С кем бы мы ни встретились дальше, важно то, что мы дошли до этой стадии. Если хочешь быть чемпионом Европы, придется обыгрывать лучших», — сказал Арбелоа Marca.