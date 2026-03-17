Футболист «Спартака» Кристофер Ву обратился к болельщикам московского клуба накануне ответного матча Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо». Встреча пройдет 18 марта.

В первой игре красно-белые потерпели поражение со счетом 2:5.

«Это будет больше, чем игра. Это битва за честь, за историю, за каждого болельщика, который живет и дышит "Спартаком".

Будьте сильными, будьте громкими, будьте едины. Каждый пас, каждый отбор, каждый момент матча мы — одно целое», — приводит слова Ву пресс-служба «Спартака».