17 марта в Лиссабоне «Спортинг» примет «Буде-Глимт» в рамках поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры в 20:45 мск.
Первая игра закончилась для хозяев неудачей. «Буде-Глимт» выиграл со счетом 3:0, чем поставил под угрозу дальнейшее участие «львов» в турнире. При этом для гостей победа в ЛЧ стала пятой подряд и накануне норвежский клуб удивил всю Европу.
«Буде-Глимт» вышел в плей-офф благодаря победам над «Атлетико» (2:1) и «Манчестер Сити» (3:1). В 1/16 финала норвежцы столкнулись с «Интером», которому нанесли поражение с общим счетом 5:2. Сможет ли «Спортинг» отыграться у такого непредсказуемого соперника? Отметим, что ранее «Буде-Глимт» ни разу не выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов.
- Котировки букмекеров: 1.51 и 5.53 на победу команд в матче, 4.80 и 1.20 на их проход дальше.
- ИИ считает, что «Спортинг» выиграет со счетом 4:1.
