Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (4:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Очень важно было ответить игрой и победить.  Спасибо большое болельщикам. 31 тысяча — вау!  Это был настоящий футбол.  Важно было сохранять дисциплину, эмоции и ответить именно игрой.  Сегодня было похоже на это.

Перед вторым таймом нам сказали чуть-чуть быстрее играть.  То, что будут моменты, стандарты.  Была красная карточка.  Дальше была нужна наша дисциплина и реализация», — приводит слова Сперцяна «Чемпионат».

«Краснодар» в финале Пути РПЛ сыграет с победителем пары «Динамо» — «Спартак».