Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (4:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Очень важно было ответить игрой и победить. Спасибо большое болельщикам. 31 тысяча — вау! Это был настоящий футбол. Важно было сохранять дисциплину, эмоции и ответить именно игрой. Сегодня было похоже на это.

Перед вторым таймом нам сказали чуть-чуть быстрее играть. То, что будут моменты, стандарты. Была красная карточка. Дальше была нужна наша дисциплина и реализация», — приводит слова Сперцяна «Чемпионат».

«Краснодар» в финале Пути РПЛ сыграет с победителем пары «Динамо» — «Спартак».