Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, отбывающий дисквалификацию за допинг, продолжает поддерживать форму и не выпадает из тренировочного процесса.

По информации французского издания L'Équipe, украинец тренируется практически каждый день, а в свободное время увлекается игрой в Counter-Strike.

Также отмечается, что в случае подтверждения длительного отстранения лондонский клуб может рассмотреть вариант расторжения контракта с футболистом.

Последний раз Мудрик выходил на поле в официальном матче в конце ноября 2024 года. Тогда «Челси» обыграл «Хайденхайм» со счетом 2:0 в рамках группового этапа Лиги конференций, а украинец отметился забитым мячом.