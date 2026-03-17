«Милан» выставит на трансфер 26-летнего вингера Рафаэла Леау, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее клуб не рассматривал возможность ухода игрока, но его поведение в последних матчах Серии А заставило руководство пересмотреть свое решение. Теперь «россонери» готовы рассмотреть предложения по Леау.

Сумма отступных в контракте Леау составляет 170 миллионов евро, однако «Милан» понимает, что такую сумму трудно найти. Клуб готов рассмотреть предложения от 80 миллионов.

Окончательное решение было принято после инцидента в матче с «Лацио», в котором главный тренер Массимилиано Аллегри заменил Леау на 66-й минуте. Португалец отреагировал эмоционально, толкая партнёров по команде, которые пытались его успокоить.

В нынешнем сезоне Леау сыграл 24 матча за «Милан», забив десять голов и отдав три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.