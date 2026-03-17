В матче 29-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» на выезде разгромила «Кремонезе» со счетом 4:1.
На голы Фабиано Паризи, Роберто Пикколи, Додо и Альберта Гюдмюндссона хозяева ответили только точным ударом престижа Давида Окереке.
Результат матча
КремонезеКремона1:4ФиорентинаФлоренция
0:1 Фабьяно Паризи 25' 0:2 Роберто Пикколи 32' 1:2 Давид Окереке 57' 1:3 Альберт Гудмундссон 70'
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Франческо Фолино, Федерико Чеккерини (Филиппо Терраччано 80'), Себастьяно Луперто, Романо Флориани Муссолини (Алессио Дзербин 69'), Томмазо Барбьери, Мортен Торсби (Альберто Грасси 46'), Варрен Бондо (Давид Окереке 46'), Юссеф Мале (Яри Вандепутте 62'), Милан Дюрич, Федерико Бонаццоли
Фиорентина: Давид де Хеа, Фабьяно Паризи (Даниэле Ругани 81'), Робин Гозенс (Якопо Фаццини 81'), Лука Раньери (Джованни Фаббиан 89'), Марин Понграчич, Марко Брешианини, Николо Фаджоли, Роландо Мандрагора (Джек Харрисон 75'), Альберт Гудмундссон (Шер Ндур 75'), Роберто Пикколи, Dodo
Жёлтая карточка: Варрен Бондо 27' (Кремонезе)
«Фиорентина» благодаря этой победе набрала 28 очков и поднялась на 16-е место в турнирной таблице Серии А. «Кремонезе» с 24 баллами идет 18-м.