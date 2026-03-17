Известный в прошлом нападающий, а сейчас тренер Дмитрий Черышев считает, что многочисленная молодёжь ЦСКА снизила к себе требования в последнее время, поэтому результаты команды пошли на спад.

«ЦСКА прошёл очень уверенно и грамотно до зимнего перерыва. Обратил внимание, что в команде много молодёжи. Мне кажется, мололёжь снизила к себе требования, думая, что на таком запале пройдут весь чемпионат. Однако такого не бывает.

В первом круге ты можешь сыграть в один футбол, но во втором круге команды будут уже по-другому настраиваться. Это сейчас ЦСКА чуть опустился на пару позиций, однако до этого они шли в лидерах. Теперь настрой соперников стал совершенно другим», — сказал Черышев «Чемпионату».

Сегодня, 17 марта, ЦСКА сыграет в гостях с «Краснодаром» в ответном матче полуфинала Кубка России «Путь РПЛ». Первую игру на своём поле армейцы выиграли со счётом 3:1.