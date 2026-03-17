Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о своем будущем после поражения своей команды от «Краснодара» (0:4) в ответной игре 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«В отставку я не подам, я не собираюсь опускать руки. У меня много сил, много желания. Ребята работают очень хорошо. Я всегда говорил, что в футболе все меняется. Например, в Калининграде мы не заслуживали проиграть. С "Динамо" — удаление. В футболе всегда есть сложные моменты, их надо пережить всем вместе. Ситуацию можно выправить, если мы будем все вместе», — приводит слова Челестини «Чемпионат».

ЦСКА продолжит выступление в Кубке России через Путь регионов. «Армейцы» проиграли в пяти из шести последних встреч.