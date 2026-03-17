Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о своем будущем после поражения своей команды от «Краснодара» (0:4) в ответной игре 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

Фабио Челестини
Фабио Челестини globallookpress.com

«В отставку я не подам, я не собираюсь опускать руки.  У меня много сил, много желания.  Ребята работают очень хорошо.  Я всегда говорил, что в футболе все меняется.  Например, в Калининграде мы не заслуживали проиграть.  С "Динамо" — удаление.  В футболе всегда есть сложные моменты, их надо пережить всем вместе.  Ситуацию можно выправить, если мы будем все вместе», — приводит слова Челестини «Чемпионат».

ЦСКА продолжит выступление в Кубке России через Путь регионов.  «Армейцы» проиграли в пяти из шести последних встреч.