Форвард «Зенита» Александр Соболев подвел итоги матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком». Сине-бело-голубые победили со счетом 2:0.

«Конечно, эмоции только положительные. Тем более, это была хорошая, боевая игра. Обе команды бились, а "Зенит" победил, считаю, заслуженно. "Спартак" тоже хорошо играл, мог забивать, но и у нас были голевые моменты помимо пенальти. Но долго праздновать и отдыхать некогда, уже в воскресенье начнем готовится к следующему матчу.

В таких матчах, когда встречаются такие соперники, доминировать все 90 минут и только атаковать практически невозможно. Тем более, "Спартак" тоже хорошая команда, которая любит играть впереди. Поэтому где‑то они владели инициативой, где‑то мы. Думаю, это закономерно для такого матча», — сказал Соболев «Матч ТВ».

«Зенит» с 45 очками идет вторым в таблице РПЛ.