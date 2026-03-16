Российский тренер Юрий Сёмин отреагировал на спорные решения арбитров в матчах РПЛ, связанные с назначением пенальти.

Юрий Семин globallookpress.com

«Хотелось, чтобы болельщики всё так понимали — когда назначается пенальти, а когда нет. Сейчас можно назначить пенальти при любой подаче с углового. Одни судьи назначают пенальти, другие более строгие — какие-то моменты не назначают. Мне не совсем понятны эти решения, которые происходят. Это касается всех матчей», — сказал Сёмин «Чемпионату».

Сейчас в топ-3 таблицы РПЛ находятся «Краснодар» (46), «Зенит» (45) и «Локомотив» (41).