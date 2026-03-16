«Лилль» одержал победу над «Ренном» (2:1) в матче 26-го тура французской Лиги 1.
У гостей голами отметились Матиас Фернандес на 2-й минуте и Хакон-Арнар Харальдссон на 47-й минуте.
Единственный гол в составе «Ренна» записал на свой счет Эстебан Леполь на 59-й минуте.
Результат матча
РеннРенн1:2ЛилльЛилль
0:1 Матиас Фернандес 2' 0:2 Хакон-Арнар Харальдссон 47' 1:2 Эстебан Леполь 59'
Ренн: Брис Самба, Махамаду Нагида (Пшемыслав Франковски 71'), Антони Руо (Абдельхамид Аит Будлал 87'), Лилиан Брассье, Валентин Ронжье, Махди Камара, Людовик Блас (Яссир Забири 81'), Кентен Мерлен, Муса Аль-Тамари (Себастьян Шиманьски 70'), Эстебан Леполь, Арно Норден (Брил Эмболо 71')
Лилль: Берке Озер, Калвин Вердонк (Оливье Жиру 85'), Айсса Манди, Натан Нгой, Тома Мёнье, Хакон-Арнар Харальдссон (Алешандро Рибейро 89'), Набиль Бенталеб, Айюб Буадди, Матиас Фернандес, Фелиш Коррея (Тьяго Сантос 85'), Ngal'ayel Mukau (Ромен Перро 74')
Жёлтые карточки: Махамаду Нагида 65', Пшемыслав Франковски 84' — Набиль Бенталеб 16', Берке Озер 71', Айсса Манди 73', Фелиш Коррея 84', Натан Нгой 90+2'
«Лилль» располагается на 5-й позиции в таблице Лиги 1 с 44 очками в активе. «Ренн» — на 7-й строчке с 43 баллами.