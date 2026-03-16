«Лилль» одержал победу над «Ренном» (2:1) в матче 26-го тура французской Лиги 1.

«Ренн» — «Лилль»
У гостей голами отметились Матиас Фернандес на 2-й минуте и Хакон-Арнар Харальдссон на 47-й минуте.

Единственный гол в составе «Ренна» записал на свой счет Эстебан Леполь на 59-й минуте.

Результат матча

РеннРеннРенн1:2ЛилльЛилльЛилль
0:1 Матиас Фернандес 2' 0:2 Хакон-Арнар Харальдссон 47' 1:2 Эстебан Леполь 59'
Ренн:  Брис Самба,  Махамаду Нагида (Пшемыслав Франковски 71'),  Антони Руо (Абдельхамид Аит Будлал 87'),  Лилиан Брассье,  Валентин Ронжье,  Махди Камара,  Людовик Блас (Яссир Забири 81'),  Кентен Мерлен,  Муса Аль-Тамари (Себастьян Шиманьски 70'),  Эстебан Леполь,  Арно Норден (Брил Эмболо 71')
Лилль:  Берке Озер,  Калвин Вердонк (Оливье Жиру 85'),  Айсса Манди,  Натан Нгой,  Тома Мёнье,  Хакон-Арнар Харальдссон (Алешандро Рибейро 89'),  Набиль Бенталеб,  Айюб Буадди,  Матиас Фернандес,  Фелиш Коррея (Тьяго Сантос 85'),  Ngal'ayel Mukau (Ромен Перро 74')
Жёлтые карточки:  Махамаду Нагида 65',  Пшемыслав Франковски 84'  —  Набиль Бенталеб 16',  Берке Озер 71',  Айсса Манди 73',  Фелиш Коррея 84',  Натан Нгой 90+2'

«Лилль» располагается на 5-й позиции в таблице Лиги 1 с 44 очками в активе.  «Ренн» — на 7-й строчке с 43 баллами.