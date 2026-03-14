прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.25

15 марта в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Лилль». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ренн — Лилль с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Ренн»

Турнирное положение: «Бретонцы» борются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Ренн» на 3 очка отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бретонцы» учинили разгром «Ницце» (4:0).

До того команда нанесла поражение «Тулузе» (1:0). Плюс поединок с «Осером» завершился уверенной победой (3:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Ренн» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Бретонцы» нынче выглядят весьма симпатично. Команда побеждает 4 матча кряду.

Причем «Ренн» традиционно неудачно противостоит «Лиллю». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» сражаются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Лилль» на 2 пункта отстает от пятой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Доги» уступили «Астон Вилле» (0:1).

До того команда расписала мировую с «Лорьяном» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Нанту» (1:0).

При этом «Лилль» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Доги» ныне не столь стабильны. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Лилль» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Вот только в последнем очном поединке команда уступила «Ренну» (0:2).

«Доги» пытаются подтянуться к зоне Лиги чемпионов. Плюс команда победила в двух последних выездных поединках.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ренн» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Ренн» нынче пребывает на подъеме, тогда как «догам» забитые мячи даются натужно.

Ставка: Победа «Ренна» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.15

