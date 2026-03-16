Форвард «Пари НН» Олакунле Олусегун признался в своей любви к Нижнему Новгороду и выразил готовность перебраться сюда на постоянной основе.

Олакунле Олусегун globallookpress.com

«Не знаю, что ждёт меня в будущем, но я люблю Нижний Новгород и эту команду, так что давайте посмотрим, как всё сложится. Поэтому, если команда останется в РПЛ, то с удовольствием к ней присоединюсь.

Шнапцев — мой хороший друг, и мы планировали отпраздновать гол таким образом ещё до игры, потому что знали, что кто‑то из нас забьёт», — сказал Олусегун в интервью «Матч ТВ».

Олусегун принадлежит «Краснодару», но выступает в этом сезоне за «Пари НН» на правах аренды. Всего за команду он провёл 19 матчей в РПЛ и забил в них 4 мяча. После 21‑го тура «нижегородцы» идут на 13‑м месте с 20 очками в турнирной таблице чемпионата России.