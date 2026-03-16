Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном вызове Неймара в команду на чемпионат мира.

«Неймар может поехать на чемпионат мира, если будет в форме на 100%.

Почему я не вызвал Неймара на мартовские матчи? Потому что он не в стопроцентной форме, а ведь нам нужны именно такие игроки.

Неймар должен продолжать работать, играть, демонстрировать свои качества и поддерживать хорошую физическую форму», — цитирует Анчелотти журналист Вене Казагранде.

Напомним, что в ближайшую международную паузу бразильцы сыграют против сборных Франции и Хорватии 26 и 31 марта.

Что касается Неймара, то он сейчас защищает цвета «Сантоса».