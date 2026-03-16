Защитник ЦСКА Данил Круговой опубликовал пост в соцсетях после поражения армейцев в игре с «Балтикой» (0:1) в рамках 21-го тура чемпионата России.

Красно-синие уступили в четырех матчах РПЛ кряду. Клуб идет пятым в таблице элитного дивизиона.

«Не хочу отмалчиваться. Но и мыслей, что писать, и как это все объяснить, тоже нет. Будем искать выход из ситуации вместе.

ЦСКА не имеет права столько проигрывать. Нам нужно прийти в себя. "Краснодар" уже через пару дней», — написал Круговой в своем телеграм-канале.