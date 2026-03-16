Главный тренер норвежского «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен высказался о предстоящем ответном матче против «Спортинга» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы ничего не боимся.  Знаем, что "Спортинг" начнёт эту игру в высоком темпе с первых минут.  Но я ничего не боюсь, не могу себе позволить так думать.  Мы должны быть готовы к матчу.  Завтра мы будем выполнять много беговой работы.  Мы опираемся на физические характеристики и всегда стараемся пробежать больше, чем наш соперник», — приводит слова Кнутсена официальный сайт УЕФА.

Ответный матч «Спортинг» — «Буде-Глимт» состоится во вторник, 17 марта.  В первой игре норвежцы победили с результатом 3:0.