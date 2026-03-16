Главный тренер норвежского «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен высказался о предстоящем ответном матче против «Спортинга» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы ничего не боимся. Знаем, что "Спортинг" начнёт эту игру в высоком темпе с первых минут. Но я ничего не боюсь, не могу себе позволить так думать. Мы должны быть готовы к матчу. Завтра мы будем выполнять много беговой работы. Мы опираемся на физические характеристики и всегда стараемся пробежать больше, чем наш соперник», — приводит слова Кнутсена официальный сайт УЕФА.

Ответный матч «Спортинг» — «Буде-Глимт» состоится во вторник, 17 марта. В первой игре норвежцы победили с результатом 3:0.