Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал оборону команды после матча 30-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».  Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Это полная катастрофа для "Ливерпуля" в плане квалификации в Лигу чемпионов.  Они фактически помогли "Тоттенхэму" выглядеть неплохой командой.

Игра "Ливерпуля" в обороне была просто ужасной.  При всем уважении к "Тоттенхэму", но, пожалуй, это худшая команда АПЛ за последнюю пару месяцев.  Именно с таким соперником хочется сыграть, тем более дома и показать хороший футбол.

Думаю, многое связано с тем, что произошло летом, с игроками, которые пришли в команду.  Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом.  Футболисты не хотят пахать и усложнять кому-то жизнь.  Вот почему с этим "Ливерпулем" так легко играть», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Ливерпуль» с 49 очками идет пятым в таблице АПЛ.