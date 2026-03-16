Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал оборону команды после матча 30-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Это полная катастрофа для "Ливерпуля" в плане квалификации в Лигу чемпионов. Они фактически помогли "Тоттенхэму" выглядеть неплохой командой.

Игра "Ливерпуля" в обороне была просто ужасной. При всем уважении к "Тоттенхэму", но, пожалуй, это худшая команда АПЛ за последнюю пару месяцев. Именно с таким соперником хочется сыграть, тем более дома и показать хороший футбол.

Думаю, многое связано с тем, что произошло летом, с игроками, которые пришли в команду. Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом. Футболисты не хотят пахать и усложнять кому-то жизнь. Вот почему с этим "Ливерпулем" так легко играть», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Ливерпуль» с 49 очками идет пятым в таблице АПЛ.