Бывший полузащитник сборных СССР и России Андрей Канчельскис высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева.

Андрей Канчельскис globallookpress.com

«Забил три гола — молодец. Но это не показатель. Нападающий должен забивать в каждой игре. Если он забьет еще столько же, сколько у него сейчас голов, то можно будет говорить, что он хороший нападающий. А сейчас он форвард среднего уровня. Нужно забивать по 20-25 голов в сезоне», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне на счету Соболева во всех турнирах 5 голов в 19 матчах.

Напомним, что «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.