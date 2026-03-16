Российский тренер Александр Григорян оценил игру «Пари НН», которую команда демонстрирует весной.

В 21-м туре РПЛ клуб из Нижнего Новгорода разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0.

«После зимней паузы игра "Пари НН" изменилась в лучшую сторону. Шпилевский давно использует ромб — это его любимая схема. Он в ней достаточно продвинут.

Соперники испытывали большие проблемы. Они не могут структурно противостоять футболу "Пари НН", — сказал Григорян "Матч ТВ".

Клуб из Нижнего Новгорода идет 13-м в таблице чемпионата России-2025/26, набрав 20 очков.