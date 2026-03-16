Итальянский клуб «Чезена», в настоящее время выступающий в Серии В, объявил о назначении на пост главного тренера известного в прошлом защитника «Арсенала» и сборной Англии Эшли Коула.

Эшли Коул globallookpress.com

Ранее 45‑летний специалист был ассистентом в молодёжной сборной Англии. Также Коул в разное время работал в тренерском штабе Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне», Уэйна Руни в «Бирмингеме» и Ли Карсли в сборной Англии.

В настоящий момент «Чезена» занимает 8‑е место в Серии В и ещё не потеряла шансов пробиться в элитный дивизион. Для Коула это будет первый опыт самостоятельной работы.