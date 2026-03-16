Французский полузащитник Эдуарду Камавинга рассматривает возможность ухода из мадридского «Реала» по окончании сезона.

По данным издания The Touchline, 23‑летний игрок недоволен своей нынешней ролью в команде и тем, что всё чаще остаётся в запасе.

Мадридский «Реал» при этом не считает Камавингу неприкасаемым и готов отпустить его в случае выгодного предложения из другого клуба. Сейчас интерес к нему проявляют клубы АПЛ.

В этом сезоне француз сыграл 32 матча, забил в них 2 гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Камавингу в 50 млн евро.