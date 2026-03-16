Крайний защитник «Арсенала» и сборной Италии Рикардо Калафьори недоволен своим нынешним положением в клубе и рассматривает варианты ухода.

23‑летний игрок в последнее время потерял место в основном составе и в основном выходит на замены, что его категорически не устраивает.

По данным портала TEAMtalk, за ситуацией с Калафьори внимательно следят «Интер», «Милан», «Ювентус» и «Наполи», готовые подписать его в летнее трансферное окно.

Сам «Арсенал» не намерен пока отпускать Калафьори и рассчитывает на него в будущем. Сейчас защитник оценивается в 50 млн евро, а его контракт с «канонирами» действует до 2029 года.