Известный в прошлом российский игрок и тренер Андрей Чернышов считает, что Сергей Юран давно готов к работе с ведущими российскими клубами.

Сергей Юран

«Сергей имеет большой опыт работы в России.  Юран выигрывал Первую лигу — это очень сложный чемпионат.  С командами с не самым серьёзным бюджетом он не вылетал.  С "Пари НН" он вообще был 10-м, играл в финале Кубка России.  То есть Юран даёт результат — этого нельзя отрицать.  В упрёк ему говорят: "Его команды играют в оборонительный футбол.  Неинтересно смотреть".

Но ему-то в "Химках" и "Пари НН" не ставили задачу проповедовать красивый футбол "Барселоны".  Ему результат надо давать, и он его давал.  Мы же не знаем, как будет, когда он придёт в большую команду.  Юран готов работать в одном из суперклубов России.  За него говорят его результаты», — сказал Чернышов «Чемпионату».

Последним клубом в тренерской карьере Юрана был турецкий «Серик Беледиеспор», где он работал с июля по октябрь 2025 года.

Чернышов и Юран вместе играли в составе сборной России, а также работали тренерами в московском «Спартаке».  Там Чернышов был главным тренером, а Юран — одним из его ассистентов.