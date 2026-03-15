Известный в прошлом российский игрок и тренер Андрей Чернышов считает, что Сергей Юран давно готов к работе с ведущими российскими клубами.

«Сергей имеет большой опыт работы в России. Юран выигрывал Первую лигу — это очень сложный чемпионат. С командами с не самым серьёзным бюджетом он не вылетал. С "Пари НН" он вообще был 10-м, играл в финале Кубка России. То есть Юран даёт результат — этого нельзя отрицать. В упрёк ему говорят: "Его команды играют в оборонительный футбол. Неинтересно смотреть".

Но ему-то в "Химках" и "Пари НН" не ставили задачу проповедовать красивый футбол "Барселоны". Ему результат надо давать, и он его давал. Мы же не знаем, как будет, когда он придёт в большую команду. Юран готов работать в одном из суперклубов России. За него говорят его результаты», — сказал Чернышов «Чемпионату».

Последним клубом в тренерской карьере Юрана был турецкий «Серик Беледиеспор», где он работал с июля по октябрь 2025 года.

Чернышов и Юран вместе играли в составе сборной России, а также работали тренерами в московском «Спартаке». Там Чернышов был главным тренером, а Юран — одним из его ассистентов.