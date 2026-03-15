«Ювентус» одержал победу над «Удинезе» (1:0) в матче 29-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол в этом матче гости забили на 38-й минуте, отличился Жереми Бога.
Результат матча
УдинезеУдине0:1ЮвентусТурин
0:1 Жереми Бога 38' 0:2 Шику Консейсау 70'
Удинезе: Мадука Окойе, Кингсли Эхизибуэ, Кристиан Кабазель, Томас Кристенсен, Ойер Саррага (Branimir Mlacic 76'), Юрген Эккеленкамп (Леннон Миллер 67'), Йеспер Карлстрём (Якуб Пётровский 76'), Артюр Атта (Идрисса Гейе 84'), Ассан Камара (Juan Arizala 66'), Николо Дзаньоло, Кинан Дэвис
Ювентус: Маттиа Перин, Андреа Камбьязо (Джонатан Дэвид 90'), Ллойд Келли, Бремер, Пьер Калюлю, Жереми Бога (Фабио Миретти 78'), Хефрен Тюрам (Теун Коопмейнерс 49'), Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Кенан Йылдыз (Филип Костич 90'), Шику Консейсау (Федерико Гатти 79')
Жёлтые карточки: Николо Дзаньоло 32', Branimir Mlacic 88', Кристиан Кабазель 90+3' — Ллойд Келли 90'
После этого матча «Ювентус» занимает 4-е место в таблице Серии А с 53 очками в активе. «Удинезе» — на 11-й строчке с 36-ю баллами.