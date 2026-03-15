Лидер атаки московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как ему удалось забить победный гол в ворота «Ростова» (1:0), и добавил, что против этой команды всегда играть непросто.

«С "Ростовом" всегда непросто играть в гостях. Знали, что они обороняются пятёркой защитников и что будет тяжело вскрыть защиту. Удачно получилось забить в первом тайме — хорошо, что этого хватило для победы. Открылся из‑за спины защитника, забил… Вроде бы бедром. Я сделал своё дело: забежал — надо было только попасть в створ ворот», — сказал Тюкавин в интервью «Матч ТВ».

Тюкавин забил свой гол на 45+5-й минуте после передачи Касереса. Команды заканчивали эту игру в неравных составах. У «Ростова» был удалён Виктор Мелехин, а у «Динамо» красную карточку получил Рубенс.