Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор подвел итог матча против «Ливерпуля» (1:1).

«Много тяжелой работы, желание делать все правильно и быть командой. Мы можем сказать, что это было заслуженно. Было нелегко, так что я счастлив и рад за игроков. Я счастлив. Приезжать сюда всегда нелегко.

Мы достигли прогресса в плане менталитета и желания настаивать и терпеть. Безусловно, это прогресс. Я не могу говорить о прогрессе, потому что мы помним, что произошло в последних двух матчах. Сегодня мы приехали на игру с 12 игроками. Это нечто грандиозное для наших болельщиков, для игроков. Это действительно грандиозно.

Каждый матч важен, потому что до конца сезона осталось не так много времени. Важно каждое очко. Нам нужно вернуть игроков в строй и выбрать правильный состав. В среду у нас игра против "Атлетико" в Лиге чемпионов, а затем важный матч против Ноттингем Форест», — приводит слова Тудора ВВС.

«Ливерпуль» теперь имеет на свое счету 48 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 30 баллами в активе идет 16-м.