Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о матче против «Ахмата» (1:1).

Заур Тедеев globallookpress.com

«Мы имели достаточно моментов, чтобы забить первыми, пропустили мы со стандарта. Когда соперник остался в меньшинстве, нам нужно было лучше контролировать мяч, доводить его до фланговых и полусредних зон. Такое ужасное поле не позволяло контролировать мяч. Я не понимаю, почему оно здесь такое ужасное. Но оно было таким и для нас, и для соперника. Поле нам немножко помешало», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

«Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

В 22-м туре «Ахмат» на своем поле сыграет с «Ростовом», а «Акрон» отправится в гости к «Локомотиву».