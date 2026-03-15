Спортивный директор «Милана» Игли Таре ответил на вопрос о возможном продлении контракта с полузащитником команды Лукой Модричем.

«Одно можно сказать наверняка. Лука очень любит "Милан", и "Милан" тоже очень любит Луку. Думаю, ему будет легко принять решение.

Контракт готов, если он этого захочет — у нас есть опция (продления) на один год, — но он должен сам принять осознанное решение. Ему нравится играть за эту команду», — сказал Таре Goal.

Действующий контракт Модрича с «Миланом» рассчитан до лета 2026-го года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «россонери» 27 матчей в рамках Серии А, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.