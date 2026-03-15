Всего в этом сезоне он провёл 25 матчей за «Динамо» (Махачкала) во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. В составе бело‑голубых он выступает с 2022 года.

26‑летний футболист получил травму в победном матче 21‑го тура РПЛ с «Оренбургом».

«У Идара диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Предстоит операция. Восстановление при повреждениях такого рода занимает порядка шести‑восьми месяцев. Скорейшего восстановления, Идар!» — говорится в сообщении пресс‑службы клуба.

Центральный защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов выбыл из строя примерно на полгода.

