Центральный защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов выбыл из строя примерно на полгода.
«У Идара диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Предстоит операция. Восстановление при повреждениях такого рода занимает порядка шести‑восьми месяцев. Скорейшего восстановления, Идар!» — говорится в сообщении пресс‑службы клуба.
26‑летний футболист получил травму в победном матче 21‑го тура РПЛ с «Оренбургом».
Всего в этом сезоне он провёл 25 матчей за «Динамо» (Махачкала) во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. В составе бело‑голубых он выступает с 2022 года.