Лондонский «Челси» не очень доволен работой Лиама Росеньора на посту главного тренера и рассматривает кандидатуру более авторитетного специалиста.

По данным издания Indykaila News, недавно взор руководства «синих» пал на наставника «ПСЖ» Луиса Энрике — сейчас идут контакты с его окружением.

Самого же Росеньора «Челси» намерен обратно откомандировать в «Страсбург», где он трудился до переезда в АПЛ.

Сейчас «Челси» занимает шестое место в таблице АПЛ с 48 очками. В 30‑м туре команда проиграла дома «Ньюкаслу» со счётом 0:1. Луис Энрике имеет контракт с «ПСЖ» до 2027 года.