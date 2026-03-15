Молодой полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков прокомментировал победу над московским «Спартаком» (2:0) в рамках 21‑го тура РПЛ.

«Мы завоевали трудовую победу. Не знаю, что говорят недоброжелатели, но это были чистые пенальти. Очень хотелось сыграть в таком матче и постараться помочь команде. Не сказал бы, что это было сложно. Я нахожусь и тренируюсь в такой команде, где каждый может войти в игру и показывать хороший футбол.

Был момент забить, но там надо было придержать мяч. Посмотрел — других вариантов особо не было, решил, что надо обыгрывать. Забить оказалось бы тяжело, но главное — сохранил для нас мяч.

Атмосфера впечатлила: полный стадион, каждое твоё действие подхватывают болельщики. Спасибо им за это! Сплошная радость — играть в такой атмосфере. Самое главное — мы победили и взяли очень важные три очка», — сказал Кондаков в интервью «Матч ТВ».

В этом сезоне 18‑летний хавбек стал игроком ротации и часто выходит на поле в составе «Зенита» в матчах РПЛ и Кубка России. Против «Спартака» Кондаков появился на поле на 76‑й минуте при счёте 1:0.

Сейчас питерский клуб идёт вторым в таблице РПЛ с 45 очками, а лидирует «Краснодар» (46).