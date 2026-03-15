В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Унион Берлин» на выезде победил «Фрайбург» с результатом 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Чон У Ен на 90+2-й минуте.

Результат матча

0:1 Чон У Ён 90+2'
Фрайбург:  Ноа Атуболу,  Филипп Треу,  Маттиас Гинтер,  Бруно Огбус,  Жорди Макенго (Кристиан Гюнтер 86'),  Максимилиан Эггештайн,  Иоганн Манзамби,  Сирьяк Ириэ (Ян-Никлас Бесте 77'),  Лукас Хёлер (Юито Судзуки 61'),  Дерри Шерхант (Винченцо Грифо 77'),  Игор Матанович
Унион:  Матео Раб,  Кристофер Триммель (Алёша Кемляйн 80'),  Деррик Кён,  Стэнли Нсоки,  Данило Дуки,  Тим Скарке (Алекс Краль 64'),  Рани Хедира,  Яник Хаберер (Йосип Юранович 80'),  Ильяс Анса (Чон У Ён 64'),  Андрей Илич,  Ливан Бурджу (Том Роте 87')
Жёлтые карточки:  Деррик Кён 17' (Унион),  Ливан Бурджу 90+3' (Унион)

«Унион Берлин» набрал 31 зачетный балл и занимает девятое место в турнирной таблице.  «Фрайбург» с 34 очками идет восьмым.