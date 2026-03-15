В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Унион Берлин» на выезде победил «Фрайбург» с результатом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Чон У Ен на 90+2-й минуте.
Результат матча
ФрайбургФрайбург0:1УнионБерлин
0:1 Чон У Ён 90+2'
Фрайбург: Ноа Атуболу, Филипп Треу, Маттиас Гинтер, Бруно Огбус, Жорди Макенго (Кристиан Гюнтер 86'), Максимилиан Эггештайн, Иоганн Манзамби, Сирьяк Ириэ (Ян-Никлас Бесте 77'), Лукас Хёлер (Юито Судзуки 61'), Дерри Шерхант (Винченцо Грифо 77'), Игор Матанович
Унион: Матео Раб, Кристофер Триммель (Алёша Кемляйн 80'), Деррик Кён, Стэнли Нсоки, Данило Дуки, Тим Скарке (Алекс Краль 64'), Рани Хедира, Яник Хаберер (Йосип Юранович 80'), Ильяс Анса (Чон У Ён 64'), Андрей Илич, Ливан Бурджу (Том Роте 87')
Жёлтые карточки: Деррик Кён 17' (Унион), Ливан Бурджу 90+3' (Унион)
«Унион Берлин» набрал 31 зачетный балл и занимает девятое место в турнирной таблице. «Фрайбург» с 34 очками идет восьмым.