Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Акрона» из Тольятти, завершившегося ничьей 1:1.

«Мы вели в счете, но потеряли одного игрока из-за удаления. Это усложнило игру, и соперник стал оказывать больше давления. Я благодарен команде за их усилия и результат, который есть. Это футбол, и такие матчи можно занести в актив», — отметил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Благодаря этому результату «Ахмат» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице. У команды 27 очков после 21 матча. «Акрон», набравший 22 очка, занимает десятое место. До зоны переходных матчей им осталось отставать всего на два очка.