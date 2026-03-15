«Ньюкасл» рассматривает возможность летнего трансфера полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона, информирует портал TEAMtalk.

23‑летний полузащитник является воспитанником «сорок», но летом 2024 года перебрался в «Ноттингем» за более чем 40 млн евро, где дорос до игрока сборной Англии.

«Ньюкасл» рассматривает своего воспитанника в качестве потенциальной замены Бруно Гимараэсу или Сандро Тонали, на которых имеется высокий спрос у более статусных клубов.

В этом сезоне Андерсон провёл за «лесников» во всех турнирах 38 матчей, забил в них 2 гола и отдал 3 ассиста. Сейчас на портале Transfermarkt его оценивают в 60 млн евро. В составе сборной Англии полузащитник провёл 6 матчей.