Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался про игру форварда Александра Соболева в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Встреча состоялась 14 марта в Санкт-Петербурге. Соболев забил один из голов, реализовав 11-метровый.

«Саша Соболев с большим настроем выходил на "Спартак". Забил важный гол не только для него, но и для команды. Честно говоря, не видел, как он праздновал забитый мяч, только потом услышал об этом. Не знаю, приемлемо это или нет. Видимо, Саша таким образом ответил тем, кто против него что-то говорит», — сказал Адамов «Чемпионату».

В таблице РПЛ «Зенит» опережает «Спартак» уже на 10 очков.