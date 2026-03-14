Российский тренер Юрий Семин прокомментировал дубль грузина Хвичи Кварацхелии за «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

Парижане разгромили лондонский клуб со счетом 5:2.

«Нужно поздравить Хвичу с тем, что он провёл прекрасный матч с "Челси". Это игрок высочайшего уровня, поэтому, выходя на замену или играя сразу, у него очень высокий уровень. Ниже определённого уровня он не опускается. Победа над "Челси" даёт большие шансы "ПСЖ" пройти дальше, хотя в Лондоне тоже будет непросто. Хвича ещё раз доказал, что является игроком стартового состава и одним из лучших игроков "ПСЖ". Просто "ПСЖ" такая команда, где 100 процентов матчей ни один футболист не играет. Не потому что травмы, а из-за ротации.

Думаю, Энрике держит в уме 30 мая, чтобы к этой дате все были в идеальном состоянии. Ведь это конец чемпионата, поэтому нужны силы и идеальное физическое состояние», — сказал Сёмин «Чемпионату».

Ответная встреча между «Челси» и «ПСЖ» пройдет 17 марта в Лондоне.