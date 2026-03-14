Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему защитник команды Игорь Дивеев не вышел в стартовом составе команды на матч 21-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

«Почему с первых минут не вышел Дивеев? Я говорил на предматчевом брифинге, что он болел всю неделю, практически не тренировался с командой, поэтому сегодня был просто не готов играть все 90 минут. Мы выпустили его сыграть 45 минут. Думаю, что он молодец. И спасибо, что он в таком состоянии сегодня смог помочь команде, выйти и сыграть.

Это была плановая замена ещё до игры? Конечно! Он не мог играть сегодня. Он мог выйти и помочь при необходимости, но эта необходимость, как я посчитал, была. И он вышел и сыграл тайм», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, что Дивеев пополнил состав «сине-бело-голубых» по ходу нынешнего сезона. Защитник провел за «Зенит» 2 матча в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.