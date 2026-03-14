«Овьедо» одержал победу над «Валенсией» (1:0) в матче 28-го тура испанской Примеры.
На 30-й минуте хозяева забили победный гол, отличился Давид Костас.
1:0 Давид Костас 30' 2:0 Альберто Рейна 77'
Овьедо: Аарон Эскандель, Начо Видаль (Дани Кальво 85'), Эрик Бейи, Давид Костас, Хави Лопес, Кваси Сибо, Николас Фонсека (Сантьяго Коломбатто 70'), Лука Илич (Ильяс Чайра 64'), Альберто Рейна (Санти Касорла 85'), Федерико Виньяс, Thiago Fernandez
Валенсия: Столе Димитриевски, Хосе Луис Гайя (Лукас Бельтран 81'), Эрай Джёмерт, Унай Нуньес, Тьерри Корреа, Филип Угринич (Луис Риоха 57'), Родригес Гидо, Садик Умар (Андре Алмейда 57'), Арно Данжума (Уго Дуро 57'), Ларджи Рамазани, Хави Герра (Диего Лопес 70')
Жёлтые карточки: Начо Видаль 41', Николас Фонсека 61' — Тьерри Корреа 16', Унай Нуньес 32'
После этого матча «Овьедо» занимает последнее 20-е место в таблице Примеры с 21 очком в активе. «Валенсия» — на 13-й позиции с 32 баллами.