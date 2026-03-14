Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мыслями о предстоящем матче «красно-белых» с «Зенитом» в рамках 21-го тура РПЛ.

«Тут, наверное, не надо к гадалке ходить; конечно, у "Зенита" больше шансов на победу. У "Спартака" просто безобразная оборона. Понятно, что такие матчи по‑разному называются: дерби всея Руси, дерби двух столиц, где команды играют довольно‑таки равные.

Вообще у нас в чемпионате уже давно выделились шесть команд, которые борются за призовые места. Из них команды три борются за первое место. "Зенит" шесть раз подряд выигрывал и все последние годы борется за первое место. "Спартак" выигрывал чемпионат несколько лет назад. Поэтому, конечно, "Зенит" предпочтительнее, тем более играют в Санкт‑Петербурге», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Матч между командами состоится сегодня, 14 марта, на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 16:00 по Москве.