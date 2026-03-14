Итальянский специалист Антонио Конте может остаться в «Наполи» на следующий сезон. Об этом информируют журналисты Tribal Football.

Как стало известно источнику, у наставника сложились хорошие отношения с игроками команды и руководством неаполитанского клуба. Перед Конте поставили задачу вывести «Наполи» в Лигу чемпионов-2026/27.

Если специалист выполнит эту цель, то останется руководить командой в следующем сезоне.

После 28 туров чемпионата Италии неаполитанский клуб набрал 56 баллов и располагается на третьей позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет 11 очков.