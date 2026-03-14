Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итог матча против «Байера»(1:1).

«Я невероятно горжусь сегодняшним настроем команды. Многое произошло, были спорные моменты, и это повлияло на игру. Джексон получил красную карточку на ровном месте. Тут и говорить нечего. Однако можно поспорить насчет красной карточки Лучо. Я не могу этого понять.

Я горжусь командой, но недоволен некоторыми решениями. Что касается гола Джонатана Та — что он должен был сделать? Мяч отскочил от его руки и попал ему в ногу, движения не было. Если вы играли в футбол, вы знаете, о чем я говорю. Что касается отмены гола Гарри Кейна, я тоже не могу этого понять. Для меня это был очевидный гол. Я не знаю, что он должен был сделать.

Как я уже сказал, я горжусь командой, но были спорные ситуации», — цитирует Компани Bayern & Germany.

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 67-ю очками в активе. «Байер» — на 6-й строчке с 45-ю баллами.