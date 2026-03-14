«Жирона» одержала победу над «Атлетиком» в домашней встрече 28-го тура Ла Лиги со счетом 3:0.
Уго Ринкон вывел вперед «Жирону» на четвертой минуте встречи. Аззедин Унаи удвоил преимущество хозяев на 77-й минуте. Гол Клаудио Эчеверри на 90+2-й минуте установил окончательный счет в матче.
Результат матча
ЖиронаЖирона2:0АтлетикБильбао
1:0 Хьюго Ринкон 4' 2:0 Аззедин Унаи 77'
Жирона: Пауло Гассанига, Хьюго Ринкон, Алехандро Франсес, Дейли Блинд, Арнау Мартинес, Виктор Цыганков, Франсиско Пейнадо (Клаудио Эчеверри 70'), Аксель Витсель, Аззедин Унаи (Алекс Морено 83'), Хоэль Рока (Абель Руис 83'), Владислав Ванат (Иван Мартин 70')
Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче, Эмерик Лапорт, Даниэль Вивиан, Андони Горосабель (Горка Гурусета 46'), Ойан Сансет (Николас Серрано 74'), Роберт Наварро (Хесус Аресо 46'), Микель Хаурегисар (Микель Весга 68'), Иньиго Руис де Галарета, Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер
Жёлтые карточки: Ойан Сансет 73' (Атлетик), Алехандро Беренгер 82' (Атлетик)
«Жирона» поднялась на 12-е место в Ла Лиге, набрав 34 очка. «Атлетик» с 35 баллами занимает 10-ю строчку в турнирной таблице.