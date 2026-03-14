Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (1:0) в матче 21-го тура РПЛ и оценил игру коллектива после зимней паузы.

Шамиль Газизов globallookpress.com

«Тяжелый матч для обеих команд и в плане турнирной ситуации.  Такие матчи тяжело проходят, как всегда, это обычно стыки получаются, как маленький финал.  Поэтому мы очень рады, что выиграли в этой игре.  Спасибо большое команде, тренерскому штабу.  И болельщикам: пришли, молодцы, поддержали, у нас все‑таки Рамадан идет.  Большое спасибо, потому что их поддержка была бесценна для нас.

Хочу отметить, что у нас поле очень хорошего качества.  Сегодня, наверное, в России одно из лучших, это было видно по картинке.  Команда показала свой характер.  В конце было тяжело, но мы молодцы.

Выступления команды под руководством Евсеева?  Пока мы двигаемся, я бы не хотел говорить что‑то.  Думаю, что все можно будет сказать после последнего тура.  Пока хорошие результаты.  Если брать в общем, то четыре игры — три победы.  Мне кажется, это достойно,» — цитирует Газизова «Матч ТВ».

Махачкалинцы занимают 12-е место в РПЛ, набрав 21 балл после 21-го тура.