Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (1:0) в матче 21-го тура РПЛ и оценил игру коллектива после зимней паузы.

«Тяжелый матч для обеих команд и в плане турнирной ситуации. Такие матчи тяжело проходят, как всегда, это обычно стыки получаются, как маленький финал. Поэтому мы очень рады, что выиграли в этой игре. Спасибо большое команде, тренерскому штабу. И болельщикам: пришли, молодцы, поддержали, у нас все‑таки Рамадан идет. Большое спасибо, потому что их поддержка была бесценна для нас.

Хочу отметить, что у нас поле очень хорошего качества. Сегодня, наверное, в России одно из лучших, это было видно по картинке. Команда показала свой характер. В конце было тяжело, но мы молодцы.

Выступления команды под руководством Евсеева? Пока мы двигаемся, я бы не хотел говорить что‑то. Думаю, что все можно будет сказать после последнего тура. Пока хорошие результаты. Если брать в общем, то четыре игры — три победы. Мне кажется, это достойно,» — цитирует Газизова «Матч ТВ».

Махачкалинцы занимают 12-е место в РПЛ, набрав 21 балл после 21-го тура.