«Айнтрахт» обыграл «Хайденхайм» (1:0) в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.
Единственный гол у хозяев записал на свой счет Арно Калимуэндо на 53-й минуте.
На 74-й минуте защитник «Айнтрахта» Робин Кох получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Результат матча
Айнтрахт ФФранкфурт1:0ХайденхаймХайденхайм-на-Бренце
1:0 Арно Калимуэндо 53' 1:1 Сэрлорд Конте 69'
Айнтрахт Ф: Михаэль Цеттерер, Ннамди Коллинз, Робин Кох, Орель Аменда, Натаниэль Браун, Рицу Доан (Love Arrhov 88'), Хуго Ларссон, Жан-Маттео Баойя (Эмиль Хойлунд 90'), Фарес Шаиби (Элиас Баум 80'), Арно Калимуэндо (Эйе Скири 80'), Ayoube Amaimouni-Echghouyab
Хайденхайм: Диант Рамай, Патрик Майнка, Марнон Буш (Омар Траоре 84'), Арийон Ибрахимович (Миккель Кауфманн 63'), Никлас Дорш (Сэрлорд Конте 63'), Ян Шёппнер, Лука Кербер (Матиас Хонсак 80'), Бенедикт Гимбер, Буду Зивзивадзе (Штефан Шиммер 80'), Эрен Динкчи, Hennes Behrens
Жёлтые карточки: Робин Кох 38', Михаэль Цеттерер 82' — Никлас Дорш 57', Эрен Динкчи 71'
Красная карточка: Робин Кох 74' (Айнтрахт Ф)
После этого матча «Айнтрахт» занимает 7-е место в таблице Бундеслиги с 38-ю очками в активе. «Хайденхайм» — на последней 18-й строчке с 14-ю баллами.