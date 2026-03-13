Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящей игре против «Тоттенхэма» в рамках 30-го тура АПЛ.

Арне Слот globallookpress.com

«Я думаю, если бы "Тоттенхэм" сейчас был на первом месте в лиге, каждый болельщик ожидал бы от нас победы дома. И это касается всех домашних матчей: будь то игра с "Манчестер Сити", "Арсеналом", или любой другой командой. От нас ожидают победы. Это никак не связано с формой соперника, его местом в турнирной таблице или уровнем его игры. Мы можем выиграть свой 1500-й матч в лиге дома, поэтому ожидания основаны на истории, а история показывает, что клуб способен выигрывать. Поэтому неважно, с кем мы играем, с кем встречаемся, ожидания в этом клубе всегда заоблачные, и мы это принимаем», — приводит слова Слота пресс-служба клуба.

Матч между командами состоится в воскресенье, 15 марта.