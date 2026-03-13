Вингер «Манчестер Сити» Антуан Семеньо стал игроком месяца по итогам февраля в английской Премьер‑лиге, сообщает официальный сайт лиги.

Антуан Семеньо globallookpress.com

26‑летний игрок сыграл 5 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и сделал один ассист. Всего же в составе «Борнмута» и «Ман Сити» Семеньо сыграл 28 матчей, забил в них 15 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Помимо Семеньо на звание игрока месяца в АПЛ претендовали: Виктор Дьёкереш («Арсенал»), Данго Уаттара («Брентфорд»), Беньямин Шешко («Манчестер Юнайтед»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Нико О'Райли («Манчестер Сити»).