В первом матче 1/8 финала Лиги конференций итальянская «Фиорентина» победила польский «Ракув» со счетом 2:1.
Открыли счет в этой игре гости усилиями Джонатана Брюнса на 60-й минуте. Спустя две минуты Шер Н'Дур, снова смог сделать результат равным. Вырвать победу флорентийцам удалось на 90+3-й минуте благодаря голу с пенальти в исполнении Альберта Гюдмюндссона.
Результат матча
ФиорентинаФлоренция2:1РакувЧенстохова
0:1 Джонатан Брёут Брунес 60' 1:1 Шер Ндур 62'
Фиорентина: Оливер Кристенсен, Никколо Фортини, Пьетро Комуццо, Лука Раньери, Робин Гозенс (Альберт Гудмундссон 59'), Фабьяно Паризи, Роландо Мандрагора (Николо Фаджоли 82'), Джованни Фаббиан, Шер Ндур, Якопо Фаццини (Джек Харрисон 59'), Роберто Пикколи (Риккардо Браски 82')
Ракув: Оливир Зых, Стратос Сварнас, Богдан Раковицан, Томаш Пенько (Зоран Арсенич 60'), Оскар Репка, Кароль Струски (Марко Булат 70'), Майкл Амейав, Фран Тудор, Джонатан Брёут Брунес (Леонардо Роша 79'), Патрик Макух, Ivi
Жёлтые карточки: Лука Раньери 48', Фабьяно Паризи 85' — Кароль Струски 32', Фран Тудор 81'
Ответный поединок команд в Польше состоится на следующей неделе, 19 марта.