Ответный поединок команд в Польше состоится на следующей неделе, 19 марта.

Открыли счет в этой игре гости усилиями Джонатана Брюнса на 60-й минуте. Спустя две минуты Шер Н'Дур , снова смог сделать результат равным. Вырвать победу флорентийцам удалось на 90+3-й минуте благодаря голу с пенальти в исполнении Альберта Гюдмюндссона .

В первом матче 1/8 финала Лиги конференций итальянская «Фиорентина» победила польский «Ракув» со счетом 2:1.

