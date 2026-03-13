Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Сельта» почти час держала игру под контролем и долгое время была ближе к победе, но всё изменилось после удаления Борхи Иглесиаса. Вдесятером хозяевам пришлось более получаса защищаться, а «Лион» постепенно наращивал давление. В итоге французский клуб всё-таки дожал соперника в самой концовке, гол Эндрика на 87-й минуте спас гостей от поражения и оставил противостояние полностью открытым перед ответной игрой во Франции.

Результат матча

СельтаВигоСельта1:1ЛионЛионЛион
1:0 Хави Руэда 25' 1:1 Эндрик 87'
Сельта:  Йонуц Раду,  Хави Родригес,  Карл Старфельт,  Маркос Алонсо,  Хави Руэда (Серхио Каррейра 46'),  Оскар Мингуэза (Михайло Ристич 63'),  Матиас Весино,  Илаш Мориба (Уго Сотело 90'),  Уиллот Сведберг (Пабло Дуран 67'),  Яго Аспас (Ферран Жуджла 46'),  Борха Иглесиас
Лион:  Доминик Грейф,  Абнер Винисиус,  Николас Тальяфико (Remi Himbert 67'),  Мусса Ньякат,  Клинтон Мата,  Ноа Нарти (Орел Мангала 85'),  Тайлер Мортон (Таннер Тессманн 85'),  Корентин Толиссо,  Роман Яремчук,  Эндрик,  Steeve Kango (Adil Hamdani 85')
Жёлтые карточки:  Борха Иглесиас 20',  Оскар Мингуэза 48',  Маркос Алонсо 90+3',  Матиас Весино 90+3'  —  Николас Тальяфико 53',  Steeve Kango 77'
Красная карточка:  Борха Иглесиас 55' (Сельта)

«Лион» со старта попытался захватить инициативу и играть первым номером, активно подключая Корентена Толиссо и постоянно нагружая оборону хозяев через фланги.  Уже в дебюте Эндрик навесил на Толиссо, но француз пробил головой мимо цели.  Чуть позже Нарти тоже попробовал пробить издали, однако удар получился слабым и не доставил особых проблем Раду.  А «Сельта» в первые минуты выглядела немного скованной.  Команда Клаудио Хиральдеса больше реагировала на действия соперника, чем создавала что-то своё.  Однако постепенно хозяева начали находить пространство для быстрых переходов и контратак — именно после одной из них и случился главный эпизод первого тайма.

На 25-й минуте галисийцы провели почти идеальную атаку.  Матиас Весино грамотно начал контрвыпад, перевёл игру на левый фланг на Виллиота Сведберга, а швед протащил мяч мимо Клинтона Маты и выкатил на Хави Руэду.  Правый защитник «Сельты» ворвался в штрафную вторым темпом и спокойно отправил мяч в сетку.  «Балаидос» взорвался — хозяева реализовали фактически свой первый по-настоящему опасный момент.

После пропущенного гола Эндрик продолжал искать шанс для дальнего удара — одна из его попыток прошла совсем рядом со штангой.  «Сельта» ответила моментом Борхи Иглесиаса, который выскочил один на один, но вратарь гостей Грейф вовремя вышел и накрыл удар испанца.

Удаление Иглесиаса перевернуло игру

В начале второго тайма «Лион» снова активизировался, а главным источником угрозы оставался Эндрик.  Бразилец несколько раз пробил из-за пределов штрафной и постоянно держал Раду в напряжении, сила удара у Эндрика, конечно, поразительная — даже Феде Вальверде по ощущениям не так регулярно заряжает из-за штрафной.

Но решающий поворот матча произошёл на 54-й минуте.  Борха Иглесиас получил вторую жёлтую карточку (вообще необязательную) и был удалён с поля, оставив «Сельту» в меньшинстве.  С этого момента «Сельта» фактически перешла в режим выживания.  Галисийцы опустились глубже, стали играть плотнее у собственной штрафной и сосредоточились на том, чтобы не дать «Лиону» свободно завершать атаки.

Французская команда, получив численное преимущество, постепенно усиливала давление.  Кангo попал в штангу, Роман Яремчук опасно пробил головой — Раду кончиками пальцев перевёл мяч на угловой, ещё один удар Амдани прошёл совсем рядом со штангой.  Давление нарастало, но «Сельта» дисциплинированно держалась.

Эндрик всё-таки нашёл свой момент

Чем ближе был финальный свисток, тем сильнее казалось, что хозяева всё-таки сумеют удержать победу.  «Сельта» выдержала почти весь штурм, а «Лион» начинал всё чаще полагаться на дальние удары и навесы.  Однако самым реактивным человеком на поле всё равно оставался Эндрик.  Бразилец на протяжении всей игры постоянно искал возможность пробить и не прекращал попыток даже тогда, когда защитники уже в каждой атаке ждали его смещения под левую.  В итоге именно эта настойчивость и принесла результат.

На 87-й минуте Эндрик снова решился на удар из-за пределов штрафной, на этот раз не особо мощный.  Сам по себе момент не выглядел опасным, но Раду допустил грубую ошибку, мяч выскользнул у него из рук и оказался в сетке.  «Балаидос» мгновенно затих — то, что несколько минут назад казалось триумфом, превратилось в ничью.

Финальный свисток оставил смешанные эмоции у обеих команд.  Для «Лиона» этот результат выглядит почти спасением.  У команды Паулу Фонсеки был непростой период, она приехала в Виго после серии неудач, поэтому ничья на выезде (особенно добытая в концовке) может считаться позитивным итогом.

Для «Сельты» всё наоборот.  Галисийцы провели очень организованный матч, почти час играли на равных, а затем больше получаса героически оборонялись в меньшинстве.  Но ошибка в самой концовке перечеркнула весь огромный объём работы.