«Сельта» почти час держала игру под контролем и долгое время была ближе к победе, но всё изменилось после удаления Борхи Иглесиаса. Вдесятером хозяевам пришлось более получаса защищаться, а «Лион» постепенно наращивал давление. В итоге французский клуб всё-таки дожал соперника в самой концовке, гол Эндрика на 87-й минуте спас гостей от поражения и оставил противостояние полностью открытым перед ответной игрой во Франции.

Результат матча Сельта Виго 1:1 Лион Лион 1:0 Хави Руэда 25' 1:1 Эндрик 87' Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Хави Руэда ( Серхио Каррейра 46' ), Оскар Мингуэза ( Михайло Ристич 63' ), Матиас Весино, Илаш Мориба ( Уго Сотело 90' ), Уиллот Сведберг ( Пабло Дуран 67' ), Яго Аспас ( Ферран Жуджла 46' ), Борха Иглесиас Лион: Доминик Грейф, Абнер Винисиус, Николас Тальяфико ( Remi Himbert 67' ), Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Ноа Нарти ( Орел Мангала 85' ), Тайлер Мортон ( Таннер Тессманн 85' ), Корентин Толиссо, Роман Яремчук, Эндрик, Steeve Kango ( Adil Hamdani 85' ) Жёлтые карточки: Борха Иглесиас 20', Оскар Мингуэза 48', Маркос Алонсо 90+3', Матиас Весино 90+3' — Николас Тальяфико 53', Steeve Kango 77' Красная карточка: Борха Иглесиас 55' (Сельта)

Статистика матча 3 Удары в створ 6 2 Удары мимо 7 29 Владение мячом 71 0 Угловые удары 7 0 Офсайды 1 11 Фолы 14

«Лион» со старта попытался захватить инициативу и играть первым номером, активно подключая Корентена Толиссо и постоянно нагружая оборону хозяев через фланги. Уже в дебюте Эндрик навесил на Толиссо, но француз пробил головой мимо цели. Чуть позже Нарти тоже попробовал пробить издали, однако удар получился слабым и не доставил особых проблем Раду. А «Сельта» в первые минуты выглядела немного скованной. Команда Клаудио Хиральдеса больше реагировала на действия соперника, чем создавала что-то своё. Однако постепенно хозяева начали находить пространство для быстрых переходов и контратак — именно после одной из них и случился главный эпизод первого тайма.

На 25-й минуте галисийцы провели почти идеальную атаку. Матиас Весино грамотно начал контрвыпад, перевёл игру на левый фланг на Виллиота Сведберга, а швед протащил мяч мимо Клинтона Маты и выкатил на Хави Руэду. Правый защитник «Сельты» ворвался в штрафную вторым темпом и спокойно отправил мяч в сетку. «Балаидос» взорвался — хозяева реализовали фактически свой первый по-настоящему опасный момент.

Хави Руэда globallookpress.com

После пропущенного гола Эндрик продолжал искать шанс для дальнего удара — одна из его попыток прошла совсем рядом со штангой. «Сельта» ответила моментом Борхи Иглесиаса, который выскочил один на один, но вратарь гостей Грейф вовремя вышел и накрыл удар испанца.

Удаление Иглесиаса перевернуло игру

В начале второго тайма «Лион» снова активизировался, а главным источником угрозы оставался Эндрик. Бразилец несколько раз пробил из-за пределов штрафной и постоянно держал Раду в напряжении, сила удара у Эндрика, конечно, поразительная — даже Феде Вальверде по ощущениям не так регулярно заряжает из-за штрафной.

Эндрик с мячом globallookpress.com

Но решающий поворот матча произошёл на 54-й минуте. Борха Иглесиас получил вторую жёлтую карточку (вообще необязательную) и был удалён с поля, оставив «Сельту» в меньшинстве. С этого момента «Сельта» фактически перешла в режим выживания. Галисийцы опустились глубже, стали играть плотнее у собственной штрафной и сосредоточились на том, чтобы не дать «Лиону» свободно завершать атаки.

Французская команда, получив численное преимущество, постепенно усиливала давление. Кангo попал в штангу, Роман Яремчук опасно пробил головой — Раду кончиками пальцев перевёл мяч на угловой, ещё один удар Амдани прошёл совсем рядом со штангой. Давление нарастало, но «Сельта» дисциплинированно держалась.

Удаление Иглесиаса globallookpress.com

Эндрик всё-таки нашёл свой момент

Чем ближе был финальный свисток, тем сильнее казалось, что хозяева всё-таки сумеют удержать победу. «Сельта» выдержала почти весь штурм, а «Лион» начинал всё чаще полагаться на дальние удары и навесы. Однако самым реактивным человеком на поле всё равно оставался Эндрик. Бразилец на протяжении всей игры постоянно искал возможность пробить и не прекращал попыток даже тогда, когда защитники уже в каждой атаке ждали его смещения под левую. В итоге именно эта настойчивость и принесла результат.

На 87-й минуте Эндрик снова решился на удар из-за пределов штрафной, на этот раз не особо мощный. Сам по себе момент не выглядел опасным, но Раду допустил грубую ошибку, мяч выскользнул у него из рук и оказался в сетке. «Балаидос» мгновенно затих — то, что несколько минут назад казалось триумфом, превратилось в ничью.

Эндрик afp.com

Финальный свисток оставил смешанные эмоции у обеих команд. Для «Лиона» этот результат выглядит почти спасением. У команды Паулу Фонсеки был непростой период, она приехала в Виго после серии неудач, поэтому ничья на выезде (особенно добытая в концовке) может считаться позитивным итогом.

Для «Сельты» всё наоборот. Галисийцы провели очень организованный матч, почти час играли на равных, а затем больше получаса героически оборонялись в меньшинстве. Но ошибка в самой концовке перечеркнула весь огромный объём работы.