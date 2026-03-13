Экс‑полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров не верит в серьёзные перспективы красно‑белых в ближайшее время и раскритиковал нынешний состав команды.

Владимир Быстров globallookpress.com

«Есть ощущение, что у "Спартака" не всё в порядке. За три матча он пропустил уже 10 мячей. Тренеру лучше выиграть 1:0 или 2:0, а не 5:2 или 4:3.

Я вообще не вижу изменений по сравнению с тем, что было в конце года при Романове. Что у одного Зобнин играет не на своей позиции, что у другого. У вас была предсезонка, чтобы наиграть связки, проверить футболистов. Но "Спартак" прибегает к тем же сочетаниям, что и были ранее.

Я не вижу перспективы с Зобниным и Заболотным — это путь в никуда. Точно не вектор развития команды, которая борется за тройку», — сказал Быстров «СЭ».

Сейчас «Спартак» занимает шестую строчку в таблице РПЛ после 20 туров, имея 35 очков.